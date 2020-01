By Giovanna Iazzetta

Il musicista era entrato in depressione e addirittura aveva svenduto i diritti d’autore delle sue canzoni

Franco Ciani morto suicida: svelato il motivo del gesto in un bigliettino

PARMA – Lutto nel mondo della musica per Franco Ciani. Il musicista, 62enne, autore e produttore ed ex marito di Anna Oxa si è suicidato con una sacchetto di plastica nella serata di giovedì in un albergo di Fidenza. All’indomani fu ritrovato dal personale dell’albergo

Ciani, autore di successi come ‘Tutti i brividi del mondo’, cantato da Anna Oxa, e ‘Ti lascerò’ (che vinse il Festival di Sanremo 1989) avrebbe spiegato le ragioni del gesto in un biglietto lasciato nella camera e indirizzato al suo impresario Nando Sepe.

Ciò che ha indotto l’uomo all’estremo gesto, con molta probabilità, è stata anche l’esclusione al Festival di Sanremo 2020. Nel bigliettino, pare che lui abbia scritto di esserci rimasta molto male per l’eliminazione del suo brano alla Kermesse canora condotta da Amadeus in onda su Rai 1 agli inizi d Febbraio.

Pare che questa non sia stata l’unica cosa a mandarlo in crisi, infatti sembra che Ciani da tempo aveva enormi problemi, oltre a quelli professionali, economici. Il musicista era sommerso di debiti ed era entrato in depressione e addirittura aveva svenduto i diritti d’autore delle sue canzoni.