Frattamaggiore, tragedia all’ospedale: muore bimba di soli 6 mesi

FRATTAMAGGIORE – Tragedia all’ospedale: bimba di 6 mesi giunge al Pronto Soccorso . Il dramma è avvenuto questa mattina all’ospedale San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore, dove è morta una bimba di soli 6 mesi.

Le cause del decesso non si conoscono ancora: sembrerebbe che la piccola sia giunta al Pronto Soccorso del nosocomio già in gravissime condizioni. Nonostante lo sforzo da parte dei sanitari non c’è stato nulla da fare.

Attualmente sono in corso le indagini per scoprire le cause della morte della bimba.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui