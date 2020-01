Furbetti del reddito di cittadinanza: incassati 100mila euro senza averne diritto

NAPOLI – Ufficialmente disoccupati, in realtà lavatori in nero. Così, oltre allo stipendio esentasse, intascavano anche il reddito di cittadinanza: in sei mesi, dal luglio 2019 al dicembre successivo, 35 persone hanno incassato 103mila euro senza averne diritto. Il dato arriva dal bilancio dell’attività 2019 dell’Ispettorato del lavoro di Napoli, che nell’anno appena concluso ha controllato 4.467 aziende, più della metà delle quali sono risultate essere irregolari; il numero complessivo delle ispezioni è in linea con quello degli anni precedenti.

In conseguenza dei controlli, sono stati 570 i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali emessi, che vengono, come riportato da Fanpage, elevati quando il numero dei dipendenti in nero è pari o superiore al 20% di quelli trovati al lavoro. I dipendenti controllati e trovati non in regola sono stati 2.636, di questi 2.021, ovvero il 77%, erano impiegati completamente in nero, quindi privi di tutele previdenziali, assicurative e sociali. Agli inizi di dicembre l’Osservatorio Inps sul Reddito aveva evidenziato che tra Napoli e provincia il 3.75% dei residenti percepisce il sussidio, corrispondenti a 123. 673 domande sul totale delle 1.014.429 accettate.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK