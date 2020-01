I malviventi sono stati portati in ospedale. Uno ha riportato ferite guaribili in 10 giorni mentre l’altro è ancora in osservazione

NAPOLI – Furto in un supermercato, ladri cercano di scappare ma cadono dal tetto: feriti.

A Secondigliano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato per furto due pregiudicati napoletani di 56 e 48 anni.

Questa notte è scattato l’allarme anti-furto di un supermercato a via De Pinedo e la pattuglia è andata a verificare cosa stesse accadendo. Arrivati, i militari hanno notato due uomini sul tetto dell’attività commerciale.

Si son sentiti braccati e hanno provato a fuggire: rovinosa per entrambi è stata la caduta ma i carabinieri li hanno immediatamente soccorsi. Il 56enne se la caverà con 10 giorni di riposo mentre il 48enne è ancora in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Le due torce trovate in possesso degli uomini sono state sequestrate.

