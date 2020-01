In questo quadro così poco felice, non è un caso il ricorso al cioccolato

Gennaio sembra non finire mai, poi la dieta e i buoni propositi. In soccorso arriva la serotonina

Il Blue Monday è passato ma Gennaio è lungo, freddo, uggioso. Inoltre, le luci di Natale si sono spente, le ore di luce sono ancora poche e aumenta la consapevolezza che i buoni propositi si avverano solo se lo vogliamo.

In questo quadro così poco felice, non è un caso il ricorso al cioccolato: mai come in questo periodo dell’anno, la necessità di qualcosa che ci coccoli è maggiore e proprio il cioccolato è un alimento ricco di serotonina.

Nota anche come “ormone del buonumore” –viene sintetizzata nel cervello e in altri tessuti ed è coinvolta in numerose e importanti funzioni biologiche, come il ciclo sonno-veglia.

Ma fondamentale è il suo intervento nel controllo dell’appetito e del comportamento alimentare, determinando una precoce comparsa del senso di sazietà, una minore assunzione di carboidrati a favore delle proteine e una riduzione, in genere, della quantità di cibo ingerita. Non a caso, molte persone che avvertono un calo dell’umore (ad esempio una depressione pre-mestruale) avvertono un bisogno importante di dolci (ricchi di carboidrati semplici) e cioccolato.

Inoltre, è coinvolta anche nel controllo del comportamento sessuale e delle relazioni sociali (bassi livelli di serotonina sembrano collegati ad ipersessualità e comportamenti aggressivi antisociali). Non a caso alcune droghe che aumentano il rilascio di serotonina e/o l’attività dei suoi recettori, come l’ecstasy, inducono euforia, senso di aumentata socialità ed autostima.

Per rilasciare serotonina, il nostro cervello ha bisogno di un suo precursore che è l’amminoacido triptofano che necessita di essere introdotto attraverso l’alimentazione. Non tutti i cibi che lo contengono, producono automaticamente serotonina, poiché quest’ultima, per essere sintetizzata dal nostro organismo, ha bisogno della presenza di carboidrati, ferro e vitamine del gruppo b.

Ad esempio consumando grandi quantità di tacchino, alimento ricco di triptofano, non innalzeremo automaticamente i livelli di serotonina.



Quindi, via libera a frutta e verdura come noci, kiwi, ciliegie, pomodori, ananas, prugne, banane e cereali integrali. Largo spazio anche al cioccolato e agli alimenti ricchi di Omega3. Sono invece da evitare tutti gli alimenti considerati soppressori della serotonina, come il pane bianco, il riso, i dolci e tutti gli snack industriali Inoltre, un valido alleato lo troviamo nella pappa reale che è un eccellente ricostituente.

Inoltre, la produzione di questo ormone viene stimolata anche attraverso la fitoterapia, assumendo i fiori di alcune piante, come la griffonia, la melissa e la passiflora. Proprio la griffonia, è infatti oggi utilizzata con buoni risultati come antidepressivo naturale per il trattamento della depressione lieve o moderata; negli stati d’ansia; nelle depressioni stagionali e nell’insonnia). L’uso della griffonia infine, si è rivelato utile anche per il controllo della fame nervosa, che provoca spesso un desiderio incoercibile di cibo, in particolare carboidrati e zuccheri semplici contenuti nei dolci.

Un ultimo consiglio: la secrezione di serotonina non è legata solo al cibo, ma anche all’attività fisica, alla luce solare e perfino all’innamoramento. Infatti, questa sostanza viene definita l’ormone dell’amore romantico. quindi, non mi resta che auguravi un grande amore, magari dichiarato di notte, in riva al mare, ascoltando la canzone del vostro cuore.

Farmacista, Biologa, Nutrizionista

RICEVE A: