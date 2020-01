GfVip, frasi choc su alcune concorrenti della casa: Salvo Veneziano squalificato

Arrivata la squalifica per uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Stiamo parlando di Salvo Veneziano; il concorrente nei giorni scorsi si è lasciato andare ad affermazioni poco appropriate nei confronti di alcune concorrenti in casa.

I primi giorni su Elisa De Pancis aveva dichiarato: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Ancora ha continuato commentando in maniera “molto spinta” anche la fisicità di Paola Di Benedetto: “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio”. E Pasquale Laricchia: “Potrebbe essere tua figlia”. La replica è con tanto di suono onomatopeico: “Si, ma non è mia figlia. Le stacco la pelle”.

Dopo un’accurata analisi dei video, da parte della produzione, ieri sera è arrivata la decisione:” Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma.“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.