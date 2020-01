Giovanni, 27 anni, lotta contro un tumore osseo: “ho troppo dolore vado in sedazione”

BRINDISI – Giovanni Custodero, che tra pochi giorni compirà 27 anni, sta lottando contro una dura malattia ma non ce la fa più. Da qui la soffertissima decisione: andare in sedazione che equivale al coma farmacologico. L’ex calciatore di Pezze di Greco (Brindisi), portiere di calcio a 5 in C2 con la maglia del Fasano, è stato colpito nel 2017 da un sarcoma osseo, un tumore maligno contro il quale il ragazzo ha combattuto ogni giorno, raccontando tutti i passi e le sue sensazioni ai social.

Custodero ha scelto il social network Facebook per il suo ultimo post: “Eccoci arrivati alla battaglia finale- scrive Giovanni- siamo io e lui, uno davanti all’altro e lo guardo in faccia – scrive riferendosi al sarcoma – capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco. Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e con loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me”.

Nell’arco degli ultimi due anni, Giovanni è stato costretto prima all’amputazione della gamba sinistra, sedute di chemio e radioterapia, e poi ad affrontare nuovamente il tumore che si era esteso a femori, clavicola sinistra e cranio. Custodero ha affrontato il suo percorso con il sostegno della famiglia e delle persone vicine, che hanno coinvolto anche diversi personaggi del mondo dello sport. Tra questi i calciatori del Lecce che, nell’ottobre 2019 in occasione della partita pareggiata al Via del Mare contro la Juventus, si sono mobilitati per raccogliere fondi utili per sostenere le cure mediche per il 27enne, con la vendita di magliette dello “Smiling warrior”, icona dell’atteggiamento di Custodero nella lotta di ogni giorno.

“Sarò sedato -scrive il giovane – e potrò alleviare il mio malessere”. La sofferta decisione ha suscitato la commozione di centinaia di persone, amici o semplici conoscenti che hanno seguito la battaglia di Giovanni e che sui social hanno inondato la sua bacheca di messaggi d’affetto e sostegno. “Spero di essere stato di aiuto per molte persone – concluse Giovanni – Voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza”.