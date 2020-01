Giugliano, abbandonavano frigoriferi nelle campagne: sequestrato deposito abusivo

GIUGLIANO – Abbandono di frigoriferi nelle campagne: sequestrato deposito abusivo. Nell’ambito dei controlli ambientali fatti dalla Polizia Municipale e dall’Esercito, sequestrato un deposito di elettrodomestici completamente abusivo, dove venivano recuperate le parti in metallo ed i motori. Ovviamente, non ha saputo chiarire in che modo venissero poi smaltite le carcasse. Alimentando il sospetto che finissero nelle campagne, pronte ad essere incendiate.

Gli agenti e i militari erano partiti proprio dal ritrovamento di numerose carcasse di frigoriferi nella zona costiera e medio costiera della città, mettendosi sulle tracce di aziende per il recupero di elettrodomestici.

Seguendo alcuni mezzi che raccoglievano frigoriferi a domicilio, le pattuglie della Municipale avevano quindi individuato il deposito, al Viale dei Pini Sud, che è stato sequestrato penalmente.

Sequestro anche un furgone carico di materassi, che stavano per essere scaricati nelle campagne.

“La nostra è una vera e propria guerra -commenta il Sindaco, Antonio Poziello-. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, i signori dei roghi vanno fermati”.

Il Sindaco ringrazia poi “per l’impegno e la disponibilità il Commissario Iorio”.

