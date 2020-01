Giugliano, auto distrutte: il vandalo sarebbe stato notato e picchiato dai residenti

All’interno delle auto, che per lo più appartengono a residenti della zona, non manca nulla

GIUGLIANO – Assurdo quello che è accaduto questa notte a Giugliano dove tutte le auto parcheggiate in via Labriola, sono state danneggiate. I residenti e i proprietari delle vetture, questa mattina hanno trovato una brutta sorpresa, i loro veicoli sono stati distrutti. All’interno delle auto, che per lo più appartengono a residenti della zona, non manca nulla. Il raid, quindi, non è stato compiuto con lo scopo di rubare all’interno delle vetture ed al momento sono totalmente ignote le motivazioni.

Secondo alcune testimonianze che stanno arrivando in queste ore alla nostra redazione, a commettere il vile gesto, sarebbe stato un uomo di colore in preda ai fumi dell’alcol. Uomo che comunque sarebbe stato notato da alcuni passanti e residenti che poi lo avrebbero aggredito con calci e pugni.

Il malvivente è attualmente ricoverato presso il nosocomio San Giuliano di Giugliano per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

