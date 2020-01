Giugliano, auto investe ciclista e scappa: giovane in ospedale

GIUGLIANO – Assurdo quanto accaduto questo pomeriggio in via Ripuaria. Una donna a bordo di una Skoda Fabia di colore blu con targa estera, ha investito un ragazzo in bici che ha tentato di superarla sul lato destro della corsia di marcia all’altezza del civico 183. Il giovane è rimasto a terra ferito ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 prontamente allertati da una passante. Ambulanza che, secondo una testimonianza arrivata alla nostra redazione, ha impiegato moltissimo tempo per arrivare sul luogo dell’impatto. Secondo quanto racconta la nostra lettrice, al numero d’emergenza 118 non ha risposto nessuno nonostante le tante telefonate ed è stato necessari chiamare prima i carabinieri e poi la Polizia che poi hanno provveduto ad allertare i sanitari.

I paramedici dopo aver eseguito un primo soccorso sul luogo dell’incidente, hanno provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli e nel frattempo è stata anche allertata la Polizia.

Al momento ancora non si conoscono le condizioni di salute del giovane. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

