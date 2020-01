Giugliano, bomba in banca: ecco come ha agito la banda che ha assaltato il bancomat

GIUGLIANO – Spavento in città questa notte. Erano le 3 circa, quando una bomba di grandissime proporzioni è stata fatta esplodere alla banca popolare di Novara in Corso Campano.

La banda è arrivata sul posto ed ha piazzato l’ordigno davanti al bancomat. Hanno atteso l’esplosione rifugiandosi in via Marconi. Quando la bomba è esplosa i criminali si sono avvicinati alla banca per tirare fuori il bancomat. Proprio in quei secondi un’auto dei carabinieri si trovava nei pressi di via Roma, e sentendo il boato, ha azionato le sirene proseguendo verso la Banca Popolare di Novara in corso Campano. L’esplosione però ha alzato una grossa colonna di fumo e corso campano si è totalmente paralizzata con le auto ferme all’altezza del comune che non riuscivano ad avanzare.

Questo ha permesso alla banda – resasi conto che lo sportello automatico era rimasto all’interno della filiale – di scappare via. I criminali – secondo alcune testimonianze – si sono separati. In due o tre sono scappati in direzione villa comunale a bordo del mezzo che doveva essere usato per portare via il bamcomat, altri invece, a piedi, si sono introdotti in via Mattia Coppola (vico Miciano), raggiungendo da lì via Palumbo dove ad attenderli c’era un altro complice a bordo di un’auto. I carabinieri hanno tentato di raggiungere i malviventi ma, nonostante la tempestività, non sono riusciti a bloccarli.

L’ordigno, piazzato per asportare il bancomat, è stato sentito a diversi Km di distanza ed ha danneggiato i palazzi e distrutto anche le vetrine dei negozi. Infatti proprio all’interno di quest’ultimi si sono registrati danni maggiori. Come raccontato dalla titolare del negozio, di fronte alla banca, Max&Co : ” A causa dell’esplosione mi sono ritrovata il vetro della vetrina rotta e la conseguente caduta del vano del condizionatore. L’esterno era uno scempio, pezzi di vetro da per tutto.”