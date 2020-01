Giugliano Calcio, in arrivo un altro colpo: preso un attaccante dal Benevento

GIUGLIANO – Una trattativa lunga per un calciatore classe ’98 dal sicuro avvenire e che ha tutta la voglia di dimostrare il proprio valore.

Attaccante di razza, tutta la trafila nelle giovanili delle Streghe in cui ha fatto la differenza per l’incredibile media gol. Il salto dalla Primavera al professionismo nell’ultimo anno e mezzo non è andato come si sperava con Vibonese e Picerno ma le qualità del ragazzo non sono mai state messe in discussione dagli addetti ai lavori.

Per questo motivo la trattativa è stata così lunga per il presidente Luigi Sestile e il ds Mango: Filogamo è stato strappato ai top club di Serie D e a tante squadre di Serie C, di tutti i gironi, alla ricerca di una punta.

Filogamo ha però scelto il Giugliano e il Giugliano ha scelto Filogamo in un matrimonio che speriamo sia duraturo e porti gol e successi.

