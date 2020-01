Giugliano, controlli ambientali: sanzionato il centro commerciale Auchan

“Le regole valgono per tutti, per il piccolo negozio e per la grande distribuzione”

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Controlli ambientali, sanzionato il Centro Auchan. I controlli ambientali non risparmiano la grande distribuzione. La Polizia Municipale di Giugliano ha sanzionato per l’utilizzo dei sacchi neri e la mancata differenziazione il centro Auchan.

Nel corso dei controlli, sono stati sanzionati la galleria commerciale ed un’associazione sportiva anche per la mancata comunicazione della SCIA, ai sensi del art 68 TULPS, per delle attività di guida sicura nel parcheggio del centro. “Le regole valgono per tutti, per il piccolo negozio e per la grande distribuzione: i sacchi neri sono al bando e differenziare è un obbligo -commenta il Sindaco di Giugliano, Antonio Poziello-. Abbiamo finora sanzionato piccole e medie strutture commerciali, parchi, attività artigianali, singoli cittadini. È tempo che tutti si adeguino”.

