– Giugliano, Grand Prix della danza al Palazzetto dello Sport: l’evento di domenica. Domenica Grand Prix della danza al Palazzetto dello Sport di Giugliano. Si terrà domenica nell’innovativa e nuovissima struttura del Palasport di Giugliano il Grand Prix della danza. L’evento dell’Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI), è sempre seguitissimo dai tanti appassionati delle discipline in gara, che saranno: Danze Afro e Orientali – Hip Hop – Step – Aerobica – Funky _jazz – Twirling – Zumba Dance -New Duo Specialità Sincro – Danza Moderna – Classica – Contemporanea – Break Dance – Danza del ventre – Kizomba – Danze Latino Americane – Show Dance – Flamenco – Social Dance – Ginnastica Artistica.

Le competizioni inizieranno alle ore 9:00 per la categoria Baby, continueranno dalle 11 con bambini dai 6 ai 10 anni e dagli 8 ai 11 anni; poi nel pomeriggio, dalle 16:30, sul parquet del Palasport si esibiranno i ragazzi dagli 11 ai 13 anni; dalle 19 quelli di età tra 14 e 16 anni; ed infine, dalle 19, in gara ci saranno i giovani: dalle 20 quelli d’età compresa tra i 17 e i 25 anni e dalle 21 i Seniores, dai 25 anni in su.

Gli ospiti d’onore della giornata saranno Raffaele Di Donna (C.P. Benevento); Azzurro Salvatore (Responsabile Danza Benevento).

