Giugliano, Open Day ai Maristi: Primaria, Media Internazionale e Liceo Scientifico

GIUGLIANO – Open Day sabato 18 gennaio per l’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano. Un’occasione per visitare le strutture, conoscere i programmi didattici e incontrare i docenti. Dalle 10.00 fino alle 18.00 la Scuola primaria, la Scuola media Internazionale e il Liceo Scientifico presentano le tante novità previste per questo nuovo anno scolastico in un evento che rappresenta la possibilità di poter scoprire da vicino una scuola straordinariamente moderna e al passo con i tempi, con un’offerta formativa e didattica completa che abbraccia tutte le discipline umanistiche e scientifiche senza dimenticare le lingue straniere e l’importanza della tecnologia.

«Gli alunni, per noi, devono essere sempre protagonisti del loro percorso formativo; per questo diamo grande importanza non solo agli aspetti didattici ma soprattutto a quelli personali, accompagnandoli nella loro crescita». A parlare è la direttrice della Scuola primaria, prof.ssa Annamaria Di Costanzo, la quale continua dicendo: «A partire dalla primaria si gettano le basi per un futuro brillante e tra le tante possibilità, i nostri alunni imparano l’inglese e lo spagnolo, frequentano la scuola Cambridge già a partire dalla classe IV e V elementare ed hanno l’occasione di fare un’esperienza all’estero per potenziare le competenze linguistiche già a questa età».

«L’idea di una Scuola media internazionale è ormai realtà – asserisce il DS prof. Damiano Forlani – e il rinnovamento del sistema tradizionale riguarda non solo il monte orario, ma anche e soprattutto la modalità didattica che diventa sempre più innovativa: metodologie, aula 3.0, potenziamento della lingua inglese sono ormai caratteristiche permanenti e costanti del nostro fare didattica».

Avere poi una idea di continuità formativa è fondamentale per l’Istituto Fratelli Maristi e per questo anche il Liceo Scientifico si conferma una realtà solida in continua evoluzione. Continua il direttore: «Dal primo liceo offriamo agli alunni la possibilità di studiare in un’aula 3.0 con tablet al posto di libri, di potenziare la conoscenza della lingua inglese, di studiare anche la lingua spagnola fino al IV anno; offriamo inoltre ASL studiate per introdurre gli studenti nel mondo del lavoro e per il V liceo, il potenziamento delle materie di indirizzo con preparazione ai test delle facoltà scientifiche. Inoltre, per entrambi i settori, tanti corsi pomeridiani pensati per il loro successo professionale: corso di cinese, creatività digitale, teatro, pittura, certificazione Cambridge e Dele, EIPASS…».

Durante l’evento sarà possibile incontrare i direttori e i docenti per porre loro domande e scambiarsi idee: lavorare in team non è mai stato così semplice!

