Giugliano, paura in strada: uomo investito in bici

GIUGLIANO – Uomo investito in Via degli Innamorati. L’uomo si trovava in bici quando è stato investito, ancora non si conoscono le sue condizioni; sul posto in questo momento sta giungendo l’ambulanza per prestargli soccorso.

Ancora non è chiara la dinamica di come possa essere successo l’incidente.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui