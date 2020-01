Giugliano, prevista sospensione idrica tra giovedì e venerdì: ecco le zone interessate

LICOLA – Prevista sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone di Licola Mare per consentire di effettuare urgenti verifiche tecniche sulla condotta comunale. La decisione interesserà le utenze site in alcune strade del comune, ossia via Del Mare e traverse, a partire dal Lido “Le Chateau” (ex lido Le Ancore) fino a Piazza Cristoforo Colombo e limite territoriale di Licola. L’arco di tempo in cui potrebbero verificarsi eventuali disagi per i cittadini è quello compreso tra le ore 22 di giovedì 9 gennaio 2020 e le ore 6 del successivo 10 gennaio.

