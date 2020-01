Giugliano, rapina al furgone portavalori fuori alla Posta: il bottino

By Emanuela Condè

GIUGLIANO – Rapina ad un furgone portavalori di Via Bosco, nei pressi dell’ufficio postale di Via Colonne a Giugliano. I malviventi hanno agito molto rapidamente ed hanno portato via tutto il denaro.

I balordi sono giunti sul luogo della rapina a bordo di una Renault Bianca, parcheggiata nei pressi dell’Ufficio Postale, con una targa falsa. Alcuni uomini della banda hanno atteso l’arrivo del furgoni portavalori, sono scesi dall’auto ed hanno minacciato gli agenti della sicurezza de “Il Notturno” con un mitra per poi prelevare le sacche contenenti il denaro.

Successivamente sono scappati con il bottino – ancora da quantificare – a bordo di altri mezzi verso via San Vito.

Sul posto i militari dell’arma della compagnia di Giugliano che stanno ispezionando l’utilitaria e raccogliendo, tra i presenti, informazioni utili per ricostruire la dinamica della rapina. La Posta di Via Colonne è regolarmente aperta.

Il bottino quantificato si aggira sui 100mila euro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere all’esterno dell’ufficio postale e stanno visionando anche quelle del sistema cittadino e dei negozi circostanti.

