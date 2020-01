Giugliano saluta in piazza il 2019, brindisi di fine anno tra sorrisi e abbracci

La città ha preso le distanze da quanto accaduto il 24 e non ha lasciato che si mortificasse la voglia di stare insieme, di divertirsi in maniera sana e di affidare ad un Cin Cin l’auspicio per un anno sereno

GIUGLIANO – Un brindisi per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno, tutto nella massima tranquillità: era questo l’auspicio di esercenti ed amministrazione dopo lo spiacevole episodio avvenuto alla vigilia di Natale, e Giugliano ha risposto positivamente dando vita ad una serata di sorrisi, abbracci ed auguri senza eccessi. Come da tradizione, fatto salvo il tentativo di rovinare la festa a tutti appena una settimana fa da parte di qualche sparuto imbecille.

Nelle vie del centro giuglianese si sono riversate diverse migliaia di persone che non si sono lasciate spaventare dallo spiacevole precedente, a vigilare tra piazza Matteotti, corso Campano, via Roma e piazza Gramsci una importante presenza delle forze dell’ordine con i carabinieri della locale compagnia diretta dal capitano Andrea Coratza. L’ordinanza del sindaco Antonio Poziello con cui si vietava l’utilizzo e il trasporto di bottiglie di vetro – anche se non rispettata da tutti – ha contribuito a tenere più basso il livello alcolico della serata e soprattutto a ridurre il numero di oggetti potenzialmente pericolosi.

Il brindisi di Agorà e di tutti gli altri locali del centro giuglianese è filato liscio e non ha visto calare i numeri della partecipazione, segno evidente che la città ha preso le distanze da quanto accaduto il 24 e che soprattutto non ha lasciato che si mortificasse la voglia di stare insieme, di divertirsi in maniera sana e di affidare ad un Cin Cin l’auspicio per un anno sereno.

🥂 GIUGLIANO, BACI E ABBRACCI IN PIAZZA MATTEOTTI: IN MIGLIAIA PER IL BRINDISI DEL 31AgorÀ Wine & more Geplaatst door Il Meridiano News op Dinsdag 31 december 2019

