By Giovanna Iazzetta

Il materiale è stato sequestrato ma non è stata fornita alcuna indicazione sull’origine dei prodotti

Giugliano, scoperto covo dei ricettatori: in 3 nei guai

GIUGLIANO – Giugliano, scoperto covo dei ricettatori: in 3 nei guai. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno denunciato 3 persone per ricettazione. Si tratta di 3 cittadini di origini ghanesi di 33, 36 e 39 anni.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un’ingente quantità di prodotti informatici ed elettronici verosimilmente ricettati: 23 televisori, 16 cellulari, 4 lettori DVD, 15 personal computer fissi e portatili, 39 casse acustiche, 12 stereo, 2 modem e diversi altri piccoli elettrodomestici.

Il materiale è stato sequestrato e i 3 uomini – che non hanno saputo fornire alcuna indicazione sull’origine dei prodotti – denunciati all’autorità giudiziaria.

