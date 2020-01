Giugliano, sicurezza negli edifici scolastici: ottenuto finanziamento di 182mila euro

GIUGLIANO – Il Comune di Giugliano ha recentemente partecipato a una procedura pubblica nazionale, denominata “Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico“, emanata dal MIUR – Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca – in esecuzione del D.M. n. 734 del 08.08.2019, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti.

Il finanziamento complessivo ottenuto dal Comune di Giugliano ammonta a ben 182.00 euro, ed è relativo a 26 diversi edifici scolastici di sua proprietà e competenza. L’elenco degli edifici scolastici per i quali è stato ottenuto il richiesto finanziamento è riportato nell’allegata Fig.1., unitamente alla classifica nella graduatoria messa a punto dal MIUR.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Dott. Antonio Poziello. “Continua con successo, senza alcuna interruzione, la lotta intrapresa da questa Amministrazione al fine di rendere più sicuri, per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo, le numerose scuole che insistono sul territorio comunale. Finalmente, grazie ai finanziamenti ottenuti, potremo avere un esatto quadro conoscitivo del livello di sicurezza attualmente offerto dai solai e dai controsoffitti delle nostre scuole, e potremo quindi programmare, progettare e realizzare i relativi interventi di messa in sicurezza“. Altrettanto soddisfatto il Vicesindaco Pianese, con delega, tra le altre, alla “Manutenzione delle infrastrutture e dei Beni Comunali” che, nel commentare il finanziamento ottenuto, afferma: “Grazie all’opera degli Uffici preposti sono state approntate, per tempo ed in modo tecnicamente ineccepibile, le richieste di finanziamento relative a ben 35 edifici scolastici di proprietà e competenza del Comune. Di queste, ben 26 richieste sono state finanziate, al 100%, dal MIUR, mentre per le altre 9 si prevede di poter ricorrere, da qui a breve tempo, ai fondi che eventualmente residueranno dalle procedure di affidamento delle attività di servizio. Un grande successo, atto a dimostrare la cura e lo scrupolo con cui questa Amministrazione è attenta alla possibilità di ottenere i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici“. A sua volta soddisfatta l’Assessore Miriam Marino, con delega, tra le altre, alla “Pubblica Istruzione”: “I finanziamenti ottenuti, ancorché non risolutivi delle numerose problematiche che affliggono gli edifici scolastici comunali, mostrano la costante attenzione riposta da questa Amministrazione sui temi della Sicurezza di quanti, allievi, docenti e operatori scolastici, operano nel campo dell’Istruzione Primaria“.

GLI IMPORTI E GLI EDIFICI BENEFICIARI: