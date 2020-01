Gli stringono una sciarpa intorno al collo e sviene: indagata anche la professoressa

SALERNO – Ci saranno nuovi accertamenti sulla professoressa di Cava de’ Tirreni finita sotto indagine, insieme a tre studenti per un’aggressione avvenuta ai danni di un ragazzo, picchiato e quasi strozzato in classe nel dicembre 2018. Per la sua posizione era stata richiesta l’archiviazione, non essendo emersi elementi di colpevolezza, ma il gip ha respinto e ordinato nuove indagini alla Procura di Nocera Inferiore.

L’episodio risale al dicembre 2018, sarebbe successo durante un periodo di cogestione in cui la classe era assegnata all’insegnante. La vittima è un giovane di 14 anni, studente di una scuola superiore della zona. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da cinque compagni di classe, che gli avrebbero provocato delle contusioni al polso, all’emitorace e al ginocchio sinistro; lo avrebbero colpito con una testata e presi a calci mentre tentava di reagire e gli avrebbero stretto una sciarpa intorno al collo facendolo svenire.

Per quell’aggressione rischiano il processo tre compagni di classe, tutti minorenni, in un procedimento separato presso il Tribunale di Salerno; nei loro confronti c’è già stata la richiesta di rinvio a giudizio; per gli altri due non si è proceduto perché non sono imputabili per via dell’età. La professoressa era stata indagata in quanto responsabile della classe, ma non erano emersi degli elementi che facessero ritenere delle responsabilità a suo carico e per questo motivo c’era stata la richiesta di archiviazione, successivamente respinta.