Grave incidente sul raccordo autostradale: 23enne in gravi condizioni. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi è stato intubato e trasportato in ospedale

SALERNO – Grave incidente stradale tra il raccordo autostradale Salerno-Avellino e l’ingresso della A30 alla barriera di Mercato San Severino.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 14,30 e le 15,00 in direzione nord. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti, l’unica cosa certa che ad essere coinvolti sono stati 3 veicoli, due i feriti, di cui uno in condizioni molto gravi. L’impatto è avvenuto proprio nei pressi della barriera dove si effettua il pagamento o si prende il biglietto quando si entra in autostrada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Caserta Nord, diretti dall’ispettore superiore Andrea Pezone, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso necessari alla ricostruzione della dinamica e a ristabilire la situazione veicolare per ripristinare quanto prima il transito autostradale con la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.