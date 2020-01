Ha febbre alta, per i medici è solo influenza e non lo ricoverano: Daniele muore a 47 anni

By Ciro De Liddo

A causare il decesso dell’uomo, probabilmente, una broncopolmonite non trattata. Disposta per oggi l’autopsia

ROMA – Ha febbre alta, per i medici è solo influenza: Daniele muore a 47 anni per mancato ricovero.

Il tragico episodio ha avuto luogo a Roma. Nella mattinata di lunedì, Daniele, parrucchiere 47enne della zona, dopo giorni di alta febbre ha preoccupato i familiari che hanno richiesto l’intervento dei paramedici del 118. Inizialmente, i soccorritori, così come testimoniato dai parenti, hanno diagnosticato all’uomo una semplice influenza stagionale. Per questo, hanno considerato non necessario il ricovero.

Nel pomeriggio, però, le condizioni di salute di Daniele sono peggiorate. Quindi, la moglie, preoccupata, ha chiamato subito il medico di base che si è recato a casa del 47enne per visitarlo. Nel controllo, però, il medico ha subito ipotizzato che l’uomo potesse avere una broncopolmonite e quindi ha consigliato la moglie del 47enne di ricoverarlo in ospedale. La donna ha, così, richiamato i soccorsi.

Sul posto è giunta una squadra diversa rispetto la mattina, che capito la gravità della situazione ha trasportato d’urgenza Daniele al policlinico Casilino. Qui, purtroppo, dopo poco il 47enne è deceduto. La notizia ha sconvolto l’intera famiglia. Daniele lascia una moglie e tre figli.

Il padre della vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Cinecittà, ipotizzando un caso di malasanità. Subito sono state avviate le indagini per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Inizialmente i medici avevano temuto che si potesse trattare di un caso di Coronavirus. Questa ipotesi è stata, però, scartata perché Daniele non era stato in Asia negli ultimi tempi. Infatti, i familiari hanno tranquillizzato i camici bianchi affermando che il 47enne non viaggiava da quasi un anno.

Nel frattempo, Il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica e l’autopsia sul corpo del 47enne, per confermare l’esatta causa del decesso.

