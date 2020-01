By redazione

Hashish, marijuana e cocaina in tasca, arrestati 2 napoletani: uno di soli 19 anni

NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo transitando in via Catone hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha fatto cenno ad un’altra persona all’interno di uno stabile ed entrambi sono scappati in direzione di viale Traiano.

I poliziotti hanno bloccato le due persone e hanno loro sequestrato 19 stecche di hashish, 40 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e 4 grammi di cocaina nonché inoltre 590 euro.

D.S. e G.D.A., napoletani di 38 e 19 anni, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti.

COMUNICATO STAMPA

