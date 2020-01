AMERICA – Il dramma di Lady Gaga: ” Io, stuprata ripetutamente a 19 anni”.

L’amatissima star internazionale Lady Gaga ha rilasciato una lunga e intima intervista a Oprah Winfrey, durante il nuovo programma della nota conduttrice america intitolato “Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus”.

La cantate 33enne, protagonista anche del film vincitore di un Oscar “A Star Is Born”, ha voluto una volta e per tutte raccontare della situazione difficile che ha dovuto affrontare durante e dopo i ripetuti stupri subiti. Lady Gaga, infatti, aveva già affrontare l’argomento della violenza sessuale durante il suo documentario intitolato Gaga: Five Foot Two, uscito nel 2017. Durante lo show della Winfrey ha voluto, però, raccontare nei minimi dettagli le conseguenze che gli stupri hanno avuto su di lei.

“Sono stata violentata ripetutamente quando avevo 19 anni. Soffro di disturbo da stress post traumatico da allora”, ha spiegato l’artista 33enne affermando di non aver elaborato subito quello che le era successo. Ciò le ha causato una maggiore difficoltà ad affrontare psicologicamente la tragedia vissuta in giovane età.

“Non avevo nessuno che mi aiutasse. Non avevo un terapista, non avevo uno psichiatra, non avevo un medico di supporto. All’improvviso sono diventata una star e ho iniziato a viaggiare in giro per il mondo – ha continuato Gaga – passando dalla camera d’albergo ad un’atra, dalla limousine al palcoscenico. E intanto continuavo a non riuscire ad affrontare il problema”.

Inseguito, un dolore che avvertiva al corpo ricordandole i momenti dello stupro, l’hanno spinta, come lei stassa a raccontato, in un vortice di sofferenza che l’ha portata a compiere atti di autolesionismo: “Mi tagliavo. Vedi il sangue, ti senti confuso e precipiti in una spirale senza controllo. Non aiuta in nessun modo. Peggiora solo le cose”.

Al termine del racconto, Lady Gaga ha affermato che bisogna parlare con degli specialisti per poterne uscire. Infatti, ha spiegato l’importanza che ha avuto su di lei la terapia. Ha anche aggiunto che bisognerebbe introdurre nella scuole lezioni di salute mentale.

Il suo racconto ha commosso tutti il pubblico in studio e la stessa Oprah Winfrey che al termine della puntata, ha raggiunto l’artista in camerino per abbracciarla e mostrarle la sua vicinanza.

