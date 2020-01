Incendiano il ristorante e si danno alla fuga: beccati e arrestati 2 napoletani

I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – su richiesta della Procura della Repubblica – hanno tratto in arresto 2 soggetti pregiudicati e denunciato in stato di libertà una terza persona, ritenuti responsabili del tentativo di incendio e del successivo incendio doloso di un ristorante sito in piazza Tiberio, nel centro di Sessa Aurunca, fatti commessi mediante due distinte dinamiche criminali, avvenute durante le notti del 28 e del 31 agosto 2018.