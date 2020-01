Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti

Incidente sul lavoro: operaio ferito da un’auto in transito, corsa in ospedale

CASTELLABATE – Incidente sul lavoro a Castellabate, nel salernitano: ieri pomeriggio, un operaio è rimasto ferito mentre si stava occupando della realizzazione della segnaletica stradale. L’impatto è avvenuto quando un’auto ha urtato un mezzo, adoperato per ripristinare la segnaletica stradale delle strisce pedonali, a bordo del quale c’era l’uomo, che è caduto e si è ferito.

Prontamente, sono intervenuti gli uomini del 118 per il primo soccorso; successivamente l’operaio è stato portato presso l’ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti: probabilmente, chi era a bordo della vettura che ha determinato l’incidente non si era accorta della presenza dei lavori in strada.

