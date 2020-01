By Antonio Miele

VAIRANO PATENORA – Inseguito dai carabinieri, si ribalta con l’auto: 25enne arrestato. E’ accaduto sulla Strada Statale Casilina dove al giovane di 25 anni era stato intimato l’alt dai carabinieri che stavano svolgendo della regolare attività di controllo.

Il ragazzo però ha forzato il posto di blocco e ha proseguito per la sua strada: da lì ne è scaturito un inseguimento da film per circa 6 chilometri che è terminato quando l’auto del 25enne si è ribaltata. Il giovane aveva tentato in tutti i modi di seminare la vettura dei militari, provando anche manovre azzardate.

Fortunatamente non ha subito nessuna ferita grave. Arrestato ai domiciliari in attesa del’udienza.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui