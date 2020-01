Insultano e staccano orecchio ad un uomo perchè gay, cinque giovani indagati

LECCE – Hanno insultato e aggredito in gruppo un uomo perché omosessuale, sino al punto quasi di staccargli un orecchio. Cinque persone sono indagate dalla Procura di Lecce con l’accusa di tentato omicidio con l’aggravante della crudeltà. La vittima è un uomo di 43 anni che è stato lasciato a terra massacrato di botte dopo gli insulti sulla sua identità sessuale: ricoverato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni dai medici. L’uomo ha anche rischiato di perdere un occhio. I fatti si sono verificati nella notte tra il 9 a il 10 agosto scorso a Santa Cesarea Terme, nella provincia di Lecce, nei pressi di una discoteca.

A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri della compagnia di Maglie in collaborazione con la stazione di Poggiardo. Gli indagati sono un 26enne di Trepuzzi residente a Milano, e altri quattro ragazzi milanesi tra i 20 e i 24 anni che si trovavo in vacanza nel Salento. Alcuni sono studenti universitari e due di questi sono militanti di Casapound.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti uno degli indagati avrebbe lasciato prima la discoteca perché si sentiva poco bene, si sarebbe messo in auto lasciando la portiera aperta e le gambe all’esterno. La vittima è arrivata poco dopo, si sarebbe avvicinata per controllare cosa stesse accadendo e per verificare se il ragazzo avesse bisogno di aiuto. Avrebbe così parcheggiato l’auto, con accese anche le quattro frecce. Ma proprio mentre era lì vicino e si sporgeva sono arrivati i quattro amici del giovane.

Il gruppo avrebbe interpretato male quella vicinanza, aggredendo brutalmente l’uomo. Lui non è riuscito a difendersi, impossibile farlo tra calci e pugni, è stato anche preso per un orecchio e trascinato per terra per diversi metri, è mancato poco che lo staccassero. Dopo gli ultimi insulti è stato abbandonato per strada. La mattina dopo i carabinieri hanno trovato un’auto precipitata nel giardino dell’antico palazzo Sticchi a Santa Cesarea. Solo successivamente è stato accertato che quella vettura era stata utilizzata dagli aggressori per fuggire. Il 26enne di Trepuzzi avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni al pubblico ministero, mentre gli altri si sarebbe avvalsi della facoltà di non rispondere.

Dopo la notizia dell’inchiesta della Procura di Lecce l’associazione Gay center chiede al governo un’azione chiara per sciogliere le organizzazioni come CasaPound. “Quanto accaduto è davvero inquietante – afferma Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center – dimostra che l’omofobia non ha né differenze tra nord e sud e né differenze di ceto sociale. Purtroppo questo caso si somma alle migliaia di casi che ogni anno rileviamo al servizio di Gay Help Line 800 713 713 dove la quasi totalità delle vittime ha ancora timore a denunciare le discriminazioni e le violenze”.

