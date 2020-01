Interazione farmaco-alimento: attenzione ai cocktail pericolosi

Sapevi che l’assunzione di cibo e bevande può influire sull’azione dei farmaci, causando effetti collaterali? Alcuni farmaci, infatti, addirittura possono agire più velocemente, più lentamente, in misura maggiore o minore quando assunti a stomaco pieno o vuoto.

I soggetti che devono assumere diversi farmaci ogni giorno, sono particolarmente a rischio.

Gli anziani, per esempio, utilizzano ogni giorno farmaci antinfiammatori non-steroidei, anti-ipertensivi, anticoagulanti, statine, farmaci per il cuore e antidepressivi. E naturalmente ogni giorno queste persone consumano cibi e bevande e magari utilizzano anche rimedi naturali, preparati a base di erbe ed estratti fitoterapici, esponendosi a interazioni che in soggetti avanti con gli anni possono risultare ancora più rilevanti a causa dell’invecchiamento

ra gli alimenti più utilizzati, una particolare attenzione a banane, arance, legumi che possono agire riducendo l’efficacia dei diuretici, in particolare risparmiatori di potassio: Amiloride, Spironolattone. Ma anche di farmaci antiipertensivi come ACE-inibitori: captopril, lisinopril, enalapril.

Ma un’importante attenzione va data al succo di pompelmo nel caso di assunzione di alcune statine, immunosoppressori e FANS.

Attenzione, inoltre, ai cibi ricchi di vitamina k, come broccoli, cavoli, spinaci, cime di rapa, cavoletti di bruxelles nel caso di assunzione di warfarin (coumadin). Ma c’è da stare attenti anche al succo di mirtillo , aglio, zenzero, ginseng, ginko perchè aumentano il rischio di sanguinamento. Infatti, lo stesso ginseng, altamente utilizzato per le sue proprietà tonico adattogene, agisce anche provocando episodi maniacali nel caso di assunzione di antidepressivi e inoltre, agisce potenziando l’azione di corticosteroidi.

In questo periodo dell’anno l’utilizzo di antibiotici sale, per l’aumento di infezioni batteriche. In particolare antibiotici come ciprofloxacina(CIPROXIN), levofloxacina e tetracicline, devono essere assunti almeno due ore prima o dopo di latte e derivati. In quanto, la presenza di calcio riduce l’assorbimento del farmaco. Ma lo stesso effetto si ha anche con cibi ricchi di Alluminio, Magnesio, Ferro e Zinco.

Attenzione ai fiocchi di avena in caso di assunzione di ditigalici : digossina (lanoxin), in questo caso ridurre o eliminare l’assunzione di questo alimento per tutta la durata del trattamento.

Ma ormai tra i farmaci più utilizzati abbiamo levotiroxina (Eutirox) che va assunta a digiuno per un miglior assorbimento del farmaco e il paziente dovrebbe limitare il consumo di cavolo, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavolfiori fagioli o miglio perlato, che potrebbero ridurne notevolmente l’efficacia, diminuendo la quantità di iodio disponibile. Anche un elevato consumo di soia può diminuire l’efficacia del farmaco, sia per un peggioramento dell’assorbimento intestinale, aumentandone l’eliminazione fecale, sia per interazioni dirette degli isoflavoni della soia con la fisiologia tiroidea. In caso di assunzione di levotiroxina attenzione anche al tè verde e nero, largamente utilizzato in integratori bruciagrassi.

Ma come dimenticare l’alcool che, in associazione a farmaci può essere estremamente pericoloso. Infatti, l’alcol contenuto nelle bevande può alterare la disponibilità dei farmaci mentre certi farmaci possono alterare i processi metabolici che permettono l’eliminazione dell’alcol, sostanza di per sé tossica. Infatti, può dare interazioni molto severe con antidepressivi, anticonvulsivi, benzodiazepine, oppiodi, stimolanti, antipertensivi, antinfiammatori e antiacidi. I sintomi più comuni sono sedazione, tachicardia e un aumento della condizione di intossicazione che si accompagna al consumo di bevande alcoliche. Visto il rischio molto forte di interazione, l’ampio spettro dei medicinali interessati e le conseguenze possibili, che possono essere direttamente o indirettamente letali, è sempre ben evitare di assumere contemporaneamente alcol e farmaci.

Nonostante questo breve excursus, le classi di farmaci sono tantissime e soprattutto sono tantissime e sempre nuove le interazioni con gli alimenti. L’unico modo per essere tranquilli è rivolgersi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia.

DOTT.SSA GIOVANNA RICCARDI

Farmacista, Biologa, Nutrizionista

RICEVE A: