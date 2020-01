By Antonio Galluccio

Follia in strada nel napoletano: non si ferma all’Alt e investe un carabiniere

ISCHIA – Non si ferma al posto di controllo malgrado l’alt dei carabinieri e intraprende una folle corsa a bordo della sua auto, una Fiat 500, nel corso della quale finirà con l’investire uno dei due militari.

Accade a Ischia, l’uomo – ventidue anni, incensurato – è agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima: dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni.

Il fatto è successo sull’ex statale 270, nel tratto comunemente conosciuto come superstrada: la pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri ha dapprima intimato l’alt – per controlli di routine – all’auto in transito e poi inseguito la 500, con le sirene spiegate.

Dopo il sorpasso, con l’auto dell’Arma a bloccare il fuggitivo, quest’ultimo ha spento l’auto per poi ripartire all’improvviso, travolgendo lo sportello aperto della vettura dei carabinieri.

Qualche centinaio di metri dopo la storia si è ripetuta, con l’uomo che stavolta ha travolto in pieno un militare, sceso dalla volante e investito: per lui fortunatamente solo ferite lievi, nessuna grave lesione.

Si è fermata qui l’incredibile fuga dell’isolano, che aveva documenti in regola e nessun apparente motivo che ne giustificasse il comportamento: un incomprensibile “raptus” – secondo quanto interpretato dai militari, al comando del capitano Angelo Pio Mitrione – che avrebbe potuto causare una tragedia.