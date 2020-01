Kobe Bryant, svelata la probabile causa dell’incidente mortale. I nomi delle altre vittime

WASHINGTON – C’è incredulità e dolore su quanto successo nella serata di ieri, la morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna Maria, 13 anni, ha lasciato tutti sgomenti.

Stando alle prime notizie, diramate dal sito Tzm, nella serata di ieri ancora non si conoscevano i nomi delle prime vittime ed era dato per certo che nell’incidente non fossero coinvolte la moglie o una delle figlie. Qualche ora dopo è arrivata al terribile notizia; con il campione dell’Nba c’rea anche la figlia.

In totale, stando agli ultimi aggiornamenti di questa mattina, sul velivolo in totale erano in 9: oltre a Kobe Bryant c’erano anche John Altobelli, allenatore di baseball all’Orange Coast College, sua moglie Keri e la loro figlia adolescente Alyssa. Sull’elicottero c’era anche un allenatore di basket femminile dell’accademia di Bryant, Christina Mauser. Presenti anche Sarah Chester e sua figlia adolescente Payton, oltre al pilota, Ara Zobayan, rimasto ucciso.

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente, le autorità competenti stanno indagando sui fatti, pare solo che l’aereo ha preso fuoco una volta precipitato; inutili i soccorsi. Ma stando ad un ultimo aggiornamento, tra le probabili cause, secondo Tzm, la scarsa visibilità e la nebbia potrebbero essere state le ragioni per cui il velivolo è precipitato mentre viaggiava a circa 300 km/h. Alcuni scatti hanno mostrato una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles. Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa anche gli altri tre figli: Natalia, Bianca e il neonato Capri. L’elicottero precipitato stava dirigendosi alla Mamba Academy, l’accademia di basket fondata dal campione, per una mattinata di allenamenti.