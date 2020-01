La realtà virtuale: quale futuro nel mondo dell’intrattenimento?

Le nuove tecnologie hanno introdotto nuovi modi di concepire la realtà e la quotidianità. È così per i diversi campi dove internet e tutto ciò che ne compete recita un ruolo di primaria importante. Negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo assistito alla nascita del concetto di realtà virtuale che è in grado di regalare emozioni, far vivere avventure fantastiche, offrire una scappatoia dalla noia che ogni tanto fa capolino nella vita di molti. È una tecnologia ormai matura e, tutto sommato, anche alla portata di tutte le tasche.

A livello tecnico la realtà virtuale è la combinazione di dispositivi hardware e software che “collaborano” per creare uno spazio virtuale all’interno del quale l’utente può muoversi liberamente. L’accesso a questo mondo digitale è reso possibile dai visori VR e dagli accessori (non solo joypad, ma anche guanti, scarpe e altro) sviluppati appositamente per interagire e “vivere” all’interno della realtà virtuale. In questo modo si viene a creare un mondo simulato e tridimensionale che agli occhi (ma non solo) degli utenti appare come reale, per l’appunto. E proprio come accade nella realtà, l’ambiente virtuale/reale all’interno del quale ci si immerge, può essere esplorato in ogni singolo centimetro e in ogni direzione.

L’obiettivo, dunque, è quello di creare una sorta di nuova dimensione, un nuovo ambiente in tre dimensioni ma che non ha limiti né “punti ciechi” perché lo schermo del visore copre ogni possibile movimento degli occhi e della testa. Il video, o il gioco, viene inviato dal computer al visore tramite un cavo HDMI (alta definizione). Alcuni modelli si presentano con uno schermo LED per occhio con l’aggiunta di lenti, mentre altri permettono persino di regolare la distanza tra gli schermi e gli occhi per una visione ancora migliore.

Il futuro della realtà virtuale

C’è un campo dove la realtà virtuale trova terreno fertile. Stiamo ovviamente parlando del mondo dell’intrattenimento che sta presentando novità interessanti per quanto riguarda questo nuovo aspetto tecnologico. Le parole d’ordine per lo sviluppo della realtà virtuale del futuro sono “interazione” e “fotorealismo”. Partiamo da uno scenario immaginario. Siamo nel 2035, giusto 15 anni da ora. Entrate nella realtà virtuale e vi ritrovate in un ambiente ricostruito che non ha nulla di artificiale, cioè gli oggetti, le pareti, tutti gli elementi attorno a voi sono precisamente come li vedreste nella realtà. Accanto a voi ci sono persone, che non sono realmente accanto a voi, ma sparse per il globo. Ma agiscono e interagiscono come se fossero proprio accanto a voi. Potete parlarci, potete interagire assieme su oggetti (virtuali), ma sarete davanti al vostro PC (reale) e starete scrivendo una relazione usando una tastiera, anch’essa reale, che voi vedete nella realtà virtuale.

Il mondo dei giochi, le serie tv e la realtà virtuale

Attualmente i videogiocatori sono legati all’utilizzo di periferiche, quali mouse, tastiere, gamepad o strumenti di identificazione dei movimenti. Ciò significa che c’è sempre una “barriera” tra noi e il gioco. Un primo e rudimentale approccio diverso in tema di giochi è stata ad esempio la versione live dei casinò come quello di NetBet in cui i giocatori, da casa, erano quasi catapultati in un casinò reale. Certo, nulla di tutto quello che può capitare con la realtà virtuale.

Il futuro delle BCI potrebbe invece includere la possibilità di interpretare i segnali neurologici.In questo modo le azioni in gioco saranno più veloci e più sensibili e responsive. Oltre a questo, i possibili input da fornire al gioco saranno molti di più. Ciò significa una game experience del tutto nuova e migliorata, con un gameplay più immersivo e realistico.