La truffa del bonus cultura dei 18enni: 4 persone nei guai tra Giugliano e Marano

AREA NORD – Guardia di finanza in azione in diverse cartolibrerie dell’area nord di Napoli. In particolare, i finanzieri della compagnia di Giugliano, hanno fatto irruzione all’interno di alcuni esercizi commerciali di Marano, Casavatore e Casoria. I commercianti, approfittando del “bisogno” di denaro contante da parte degli aventi diritto al bonus cultura, elargivano somme intorno ai 200/300 euro ed in cambio si facevano dare l’intera somma prevista dal bonus voluto dal governo Renzi.

E’ stata anche avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente beneficiate tramite il Ministero dei Beni e delle Attiv ità Culturalie del Turismo.

Questo il comunicato della Procura della Repubblica: 20200123 GDF NA (P) BONUS CULTURA (1)