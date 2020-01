L’annuncio shock di Justin Bieber: “Ho la malattia di Lyme”

By Ciro De Liddo

AMERICA – L’annuncio shock di Justin Bieber: “Mi hanno diagnosticato la malattia di Lyme”.

Nella giornata odierna, il noto cantante canadese Justin Bieber ha rivelato di soffrire di una patologia invalidante, la malattia di Lyme. Il morbo di origine batterica si trasmette attraverso il morso di una zecca infetta.

“Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine”. La decisione della pop star potrebbe essere scaturita per rispondere a tutti gli haters che lo accusano di essere un drogato.

“Non sanno che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – ha precisato – oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale”.

Il post pubblicato sul suo account Instagram, ha subito allarmato i tantissimi seguaci dell’artista 25enne, che il 3 gennaio ha pubblicato il nuovo singolo “Yummy”, il quale anticipa il suo quinto album in studio.

Per tale motivo Bieber ha voluto precisare che sta seguendo una terapia che lo aiuterò a curare questa malattia finora considerata incurabile in modo da affrontare al meglio i nuovi impegni musicali. Infatti, quest’anno Bieber si esibirà in tutto il mondo con una tournée legata proprio alla pubblicazione del nuovo disco.

Inoltre ha continuato dicendo che ulteriori chiarimenti saranno dati nella sua docu-serie intitolata Season, che uscirà in streaming su Youtube il 27 gennaio.

