Lavori in contrada Maioni a Qualiano, Onofaro: “Dimostrazione che noi non abbiamo mai preso in giro i cittadini”

QUALIANO – Ha suscitato grande clamore la notizia dell’inizio dei lavori in via Sambuco – contrada Maioni a Qualiano. L’annuncio dell’amministrazione comunale è giunto inaspettato per i residenti che hanno dovuto subire negli anni scorsi tante promesse non mantenute.

Sulla questione interviene anche il Presidente del consiglio comunale Salvatore Onofaro che ripercorre la questione:

“…via Maioni, via Sambuco, le periferie, via Ripuaria… Ricordo tutte le volte che cercavo di rassicurare i miei cittadini che finalmente avevo ottenuto un finanziamento reale – scrive Onofaro – Ricordo le giornate in Prefettura, gli incontri con i tecnici della So.ge.sid, con i cittadini giustamente esasperati ed increduli su ciò che dicevo. Cercavo di rassicurare Il signor Volpi, le famiglie Cervetta, Paolo Sardo, Chianese, Tafuto, Brigante, Visconti e tanti altri che ciò che dicevo era vero.”Ho sottoscritto un finanziamento di tre milioni e mezzo di euro”, spiegavo “Ho fatto valere i vostri diritti!”, si chiamerà “via del Mare” .

“Ma la politica spesso racconta bugie… la politica perde tempo…la politica certe volte fa schifo – conclude il Presidente del Consiglio – Sono passati 11 anni ed il momento finalmente è arrivato, ringrazio tutti quelli che fattivamente hanno dato una mano. Oggi mi basta soltanto che quei cittadini martoriati di Via Ripuaria e traverse limitrofe sappiano che non sono stati mai presi in giro dal sottoscritto”.