Litorale domitio, arrestato il patron della Clinica”Pineta Grande”

L’ Operazione è stata messa in atto dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caserta. Misure restrittive anche per due suoi collaboratori

CASTEL VOLTURNO – E’ stato arrestato il patron della ‘Clinica Pineta Grande’, Vincenzo Schiavone. L’uomo, di fatto, era l’amministratore della struttura sanitaria ‘Casa di Cura Pineta Grande’. L’ Operazione è stata messa in atto dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caserta che ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Disposto invece il divieto di dimora per Domenico Romano, tecnico di parte della struttura sanitaria, e sospeso dall’esercizio dei pubblici uffici per un anno Giuseppe Schiavone, funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta.

I provvedimenti dei militari sono giunti in seguito alle indagini che aveano già coinvolto il Geometra Carmine Noviello, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel Volturno. Ne è emerso un quadro di connivenze, collusioni tra la parte pubblica, rappresentata da Noviello, e quella privata, rappresentata da diversi imprenditori del territorio. Tra questi, appunto, Vincenzo Schiavone. Da ulteriori indagini era emerso che i lavori di ampliamento della struttura di Castel Volturno sono risultati irregolari, frutto di autorizzazioni indebitamente rilasciate proprio dall’Ufficio Tecnico, nonostante le palesi violazioni di diverse norme. Romano e Schiavone sono accusati di abuso d’ufficio e falsità in atti pubblici. Per tutti e tre, compreso Noviello (per il quale la giustizia è già intervenuta), le accuse sono di corruzione, falsità in atti pubblici, rivelazione di segreto d’ufficio ed abuso d’ufficio.

Dalle indagini è emerso che Vincenzo Schiavone sarebbe persona ritenuta capace di assoggettare le istituzioni, a diversi livelli, alle sue esigenze personali e ai suoi interessi imprenditoriali.