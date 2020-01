CASERTA – “Luca Abete aggredito al mercato ortofrutticolo di San Tammaro”, questa è la notizia che ha fatto il giro del web mettendo in allerta tutti i fan dell’inviato di Striscia la Notizia. Ma in realtà si tratta di una fake news.

Alcuni siti del casertano hanno scritto di una aggressione avvenuta durante la realizzazione di un servizio sul presunto lavoro nero e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del mercato. Gli articoli in questione riferivano che Abete sarebbe stato poi costretto ad andarsene con la troupe di ‘Striscia la notizia’.

A smentire quanto riportato è stato lo stesso inviato irpino sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Luca Abete ha scritto: “Tranquilli… è solo una fake news. NON CI HA AGGREDITI NESSUNO ; NON SO COME SI POSSANO DIFFONDERE NOTIZIE DI QUESTO TIPO”

