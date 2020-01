By redazione

L’ultimo gesto d’amore del piccolo Giorgio: raccolta fondi per i bimbi malati di tumore

CESA/FRATTAMAGGIORE – L’ultimo gesto d’amore del piccolo Giorgio, morto a due anni a causa di un tumore molto aggressivo, è immenso.

Il bambino avrebbe dovuto operarsi in America, anche grazie ad una raccolta fondi attivata allo scopo, ma l’aggravarsi delle sue condizioni ne aveva impedito il trasferimento oltre oceano.

I soldi raccolti dall’intera comunità di Cesa e da tutti coloro che conoscevano ed amavano il piccolo Giorgio saranno destinati e devoluti ad altri bambini malati di tumore.

La scomparsa di Giorgio ha lasciato un vuoto incolmabile per i genitori e per la famiglia, ma grazie anche a questo gesto ricco d’amore il ricordo del piccolo non morirà mai.

L’ultimo saluto domani presso la parrocchia di San Cesario, a Cesa, cittadina dell’ agro aversano.

