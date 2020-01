L’ultimo saluto a Daniela: si era tolta la vita lanciandosi dal parcheggio dell’università

CENTOLA (SA) – Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Daniela Piscione, la trentenne che si è tolta la vita venerdì mattina lanciandosi dall’ultimo piano del parcheggio dell’Università di Salerno. Il suo dramma interiore e la sua sofferenza erano negli occhi e nei cuori delle tantissime persone che si sono strette alla famiglia della ragazza. Un atroce silenzio rotto solo dal pianto che in molti non sono riusciti a trattenere. Una morte straziante che ha sconvolto l’intera comunità locale. La mamma al fianco del marito non si è staccata neanche per un minuto dalla bara. A pochi passi la sorella maggiore che vive in Toscana arrivata ieri sera con i suoi due figli. La loro vita non sarà più la stessa. Il distacco dalla loro Daniela è stato così atroce e violento.

L’ultimo saluto ieri pomeriggio in una giornata di lutto per l’intera comunità locale. La salma arrivata venerdì sera a Centola è uscita alle 15.30 dall’abitazione della famiglia Piscione. Quella casa dove la ragazza si era rifugiata negli ultimi anni. A quanto pare usciva poco, preferiva stava in casa. Una decina di anni fa si era iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia prima a Bologna poi il trasferimento all’università di Salerno, aveva sostenuto pochi esami. Negli ultimi tempi stava cercando di recuperare per non perdere l’iscrizione. Mercoledì mattina è uscita da casa alla sette. Era tranquilla, avrebbe chiesto alla mamma anche cosa cucinava per pranzo. Poi il papà l’ha accompagnata alla stazione. A metà mattinata a casa Piscione è arrivata la drammatica telefonata. Quella che un padre e una madre non vorrebbero mai ricevere. Quella che ti annuncia che tua figlia non c’è più. Daniela da tempo soffriva di depressione, aveva già tentato di togliersi la vita. I familiari erano riusciti a strapparla alla morte. La famiglia negli ultimi anni ha lottato tanto per starle vicino, per aiutarla. Daniela era anche in cura. Negli ultimi tempi sembrava tranquilla. La possibilità di riprendere gli studi le aveva dato un motivo in più per andare avanti. Invece tutto è drammaticamente precipitato.

I funerali sono stati celebrati nella Chiesa di San Nicola di Mira Presenti tantissime persone. C’erano anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale e il sindaco Carmelo Stanziola che è stato il primo ad abbracciare i genitori. Non è mancato la presenza e l’abbraccio alla famiglia Piscione del rettore dell’Università di Salerno Vincenzo Loia. Il Rettore ricevuto dal sindaco è arrivato a Centola nel primo pomeriggio. Ha conosciuto i genitori di Daniela e fatto arrivare loro l’abbraccio del mondo universitario “È importante – ha detto – stare vicino alla famiglia”. Toccanti le parole di don Stefano Bazzoli che ha celebrato l’omelia in una chiesa gremita di gente. “Daniela non è più con noi – ha detto guardando il volto dei genitori straziati dal dolore – ci vogliono forza e coraggio per andare avanti e guardare alla vita. Poi rivolto a Daniela: «Hai cercato la libertà e hai trovato la morte, ma oggi il Signore ti ridà la vita. Siamo qui per accompagnarti con la preghiera all’incontro con il Signore».

