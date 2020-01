Lutto a Giugliano: Giuseppe muore a soli 42 anni, funerali in corso

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Lutto a Giugliano dov’è venuto a mancare Giuseppe Ciccarelli. L’uomo aveva soltanto 42 anni, era sposato con Rosa ed aveva figli. Non si conoscono le cause del decesso, se si sia trattato di malattia, di un incidente o di un malore, ma la scomparsa in giovane età dell’uomo ha lasciato tutti sgomenti. I funerali di Giuseppe Ciccarelli si stanno svolgendo in questi minuti, a partire dalle 16:30, presso la parrocchia di San Marco Evangelista a Giugliano in via Camposcino.