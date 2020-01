Lutto in città: Salvatore muore a 36 anni, era malato da tempo

CAVA DE’ TIRRENI – Lutto a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno. A soli 36 anni, infatti, è venuto a mancare Salvatore Apicella. Il giovane era malato da tempo e, purtroppo, nulla ha potuto fare contro il “mostro” che lo ha attaccato. Oggi, dalle 9:15, l’ultimo saluto ad una persona descritta come buona d’animo da chi la conosceva. Salvatore era sposato con Oriana. I funerali sono in corso presso la Chiesa di Santa Maria del Rovo in Cava de’ Tirreni.