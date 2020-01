Lutto nel mondo dello sport: morto Kobe Bryant

By Giovanna Iazzetta

WASHINGTON – Lutto nel mondo dello sport per la morte Kobe Bryant. La star della Nba, 41 anni, è deceduta a seguito di un incidente in elicottero in California, nella località di Calabasas, nella contea di Los Angeles.

Si trovava a bordo del suo elicottero privato con altre tre persone, a riportarlo è stato il sito Tzm, oltre il pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Stando ad una prima dinamica pare che l’aereo abbia preso fuoco una volta precipitato inutili i soccorsi. Assente la moglie Vanessa, la leggenda dell’Nba lascia 4 figlie di cui la più piccola nata a giugno