Lutto nel napoletano, muore Monsignore Alfonso Pisciotta: sgomento tra i fedeli

SOMMA VESUVIANA – Lutto ai piedi del Vesuvio dove poco fa è venuta a mancare la cara esistenza di Mons Alfonso Pisciotta, parroco della chiesa di San Giorgio Martire di Somma Vesuviana. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata diffusa pochi minuti fa sul web e sta facendo rapidamente il tam tam dei social.

Sgomento e stupore in tuta la comunità vesuviana che proprio non si aspettava la morte del consacrato.

L’ANNUNCIO

La comunità cristiana di Somma Vesuviana vive, dopo pochi mesi, un altro lutto per la perdita di un pastore. Mons Alfonso Pisciotta, parroco di San Giorgio martire, improvvisamente ha terminato il suo pellegrinaggio terreno A Cristo, Buon Pastore, affidiamo il carissimo don Alfonso, perché possa ricevere il premio promesso ai servi fedeli del Vangelo.

Tanti i commenti che in questi minuti stanno arrivando. Tutti sono tristi a causa del decesso del Monsignore, conosciutissimo da fedeli e non e descritto come una bravissima persona sempre disponibile ad andare in aiuto del prossimo.

A breve sarà ufficializzata anche la data dei solenni funerali.

