By Antonio Miele

Macabra scoperta in centro: uomo trovato morto nel bagno di casa

CASTEL VOLTURNO – Macabra scoperta in centro: uomo trovato morto nel bagno di casa. Tragedia quella avvenuta a Castel Volturno nelle prime ore del pomeriggio. Era da ore che l’uomo non rispondeva a nessuna chiamata dei familiari, così sono stati allertati i vigili del fuoco.

Dopo aver forzato la porta della sua abitazione hanno fatto la macabra scoperta: il 51enne era riverso a terra sul pavimento del bagno. Al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti ma sembrerebbe che la vittima si stata colta da un malore improvviso e, essendo in casa da solo, non ha potuto chiedere aiuto.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui