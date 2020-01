By Alessandra Chianese

Sono stati contattati i carabinieri: al via le indagini per risalire ai colpevoli del furto

Malviventi in azione in un appartamento: in fuga col bottino da 8mila euro

SALA CONSILINA – Ladri in azione all’interno di un appartamento: alcuni malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione riuscendo a portare via beni come oro, orologi, soldi dal valore complessivo di 8mila euro.

Come riporta “Ondanews”, i proprietari si sono accorti di quanto accaduto solo al loro ritorno: prontamente sono stati contattati i carabinieri, giunti sul posto per accertare la dinamica dei fatti. Sono state avviate le indagini per risalire agli autori del furto.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK