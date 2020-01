Marano, le accuse a Bertini: la storia della tangente da 200mila euro per l’appalto PIP

MARANO – Questa mattina è stato arrestato l’ex Sindaco del Comune di Marano, Mauro Bertini. Con lui, i Carabinieri del Ros hanno arrestato anche l’imprenditore Angelo Simeoli, entrambi ai domiciliari, mentre Armando Santelia, Responsabile attuale del Settore VIII (urbanistica e Territorio) del Comune di Ottaviano, è stato sospeso per un anno dai pubblici uffici. Tutti sono indagati, a vario titolo, per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. (concorso esterno in associazione mafiosa) e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio aggravata dalle finalità mafiose (artt. 319, 319 bise 321 cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen), per aver favorito il clan Polverinooperante a Marano di Napoli e comuni limitrofi.

In particolare, Bertini avrebbe concordato una tangente da ben 200mila euro con Antonio Simeoli e poi. tramite quest’ultimo, con i fratelli Armando e Raffaele Cesaro, imprenditori di Sant’Antimo, e Santelia, quale responsabile dell’UTC (Ufficio Tecnico Comunale). La riscossione della suddetta tangente consentiva alle società Iniziative Industriali s.r.l. e Cesaro s.r.l. di aggiudicarsi l’appalto PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi) e di effettuare nomine a proprio piacimento consapevoli che i Cesaro erano in società occulta con Angelo Simeoli, cui l’appalto era stato in precedenza ceduto, e Giuseppe Polverino.

Bertini aveva così nominato, senza alcun criterio di trasparenza, l’Ing. Nicola Santoro, tecnico di fiducia dei fratelli Cesaro, quale professionista esterno deputato a redigere lo studio di fattibilità del PIP, nonchè a predisporre tutti gli atti necessari per l’indizione e lo svolgimento della gara, poi pilotata a favore dei Cesaro.

La Convenzione approvata poi, in Consiglio Comunale, tra lo stesso Comune di Marano e la società risultata poi concessionaria si presentava assolutamente vantaggiosa per quest’ultima.

Armando Santelia, dirigente dell’UTC, aveva approvato l’appalto ai Cesaro, dichiarando che quella di questi ultimi fosse l’unica offerta pervenuta durante la gara. Non solo era falso ma, in tal modo, Santelia si era anche sostituito al funzionario designato a produrre tale attestazione.

Santelia, aggiudicando la gara in via provvisoria alla società dei fratelli Cesaro, la S.R.L. Costruzioni Generali di Sant’Antimo, aveva demandato al Responsabile dell’Area Tecnica (cioè sè stesso) la Convenzione di Progettazione definitva esecutiva nonchè realizzazione, gestione e manutenzione delle opere previste dal PIP.

