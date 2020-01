Massacrata e pestata di sangue per tre giorni e uccisa: arrestato il marito

TRAPANI – Una donna, Rosaria Garofalo, 54 anni, è stata uccisa in casa dopo essere stata pestata di botte dal marito, a Mazara del Vallo (Trapani). L’uomo è stato immediatamente fermato dalla polizia dopo la segnalazione del 118, che era intervenuta sul posto constatando il decesso della 54enne. Vincenzo Fasillo, di 53 anni, è stato immediatamente portato in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio che deve essere convalidato dal gip.

Picchiata per tre giorni – Vincenzo Frasillo, disoccupato, secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo, avrebbe massacrato di botte per tre giorni la moglie, sino a causarne la morte. I poliziotti sono intervenuti mercoledì sera nell’abitazione dei due coniugi, sposati da trent’anni, dopo che l’uomo aveva chiamato i medici del 118, segnalando il decesso della moglie. La donna è stata trovata riversa sul letto matrimoniale, con gravi segni di percosse su tutto il corpo.

Marito denunciato in passato per maltrattamenti – La donna in passato aveva già denunciato il marito per maltrattamenti. Dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori, infatti, emergerebbe una storia di abusi e maltrattamenti, per i quali la donna aveva anche presentato alcune denunce, l’ultima ad aprile. In almeno due occasioni la donna aveva però proceduto successivamente a ritirarle.

