Maternità, il progetto del governo: congedo di sei mesi, uno per i papà

Estensione del congedo obbligatorio per la nascita e adozione di un figlio da cinque a sei mesi prevedendo che il papà ne utilizzi il 20%, cioè un mese.

Sono queste le mosse che sta studiando il governo, e a confermarlo è stata la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi che ha annunciato l’insediamento di un gruppo di lavoro sulla questione già nei prossimi giorni. Le nuove norme, se si troveranno le risorse necessarie, dato che il costo dovrebbe essere significativo, potrebbero, essere inserite nella prossima legge di Bilancio. «Dobbiamo passare dalla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro che in genere pesa tutta sulle donne – spiega – alla condivisione delle cure familiari. Lo fa già la Svezia, ci sono regole per un congedo unico utilizzato però per il 20% dal padre». Al momento il congedo obbligatorio è di 5 mesi per la donna e dal 2020 di 7 giorni per il padre.